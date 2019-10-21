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РИА Новости

Педро Санчес закончил визит в Барселону, не встретившись с Кимом Торрой

17:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес закончил визит в Барселону, не встретившись с главой каталонского женералитета Кимом Торрой.
Ранее сообщалось, что Торра предложил Санчесу провести встречу в понедельник в связи с визитом последнего в Барселону.
Последствия протестов в Барселоне
Вчера, 13:03РИА Новости
В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом
"Посетив сегодня утром главное полицейское управление Каталонии и раненых сотрудников правоохранительных органов в больницах Саграт Кор и Сан-Пау, председатель правительства закончил свое пребывание в Барселоне", - говорится в заявлении правительства Испании.
В ходе своего визита Санчес вместе с и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской выразил свою поддержку правоохранительным органам и высоко оценил их работу и усилия по обеспечению безопасности в городе, отмечается в заявлении.
В то время как Санчес встречался с полицейскими, на улице у здания проходил небольшой митинг, в ходе которого собравшиеся требовали освобождения каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Движение по улице было частично перекрыто представителями правоохранительных органов. Митинг прошёл без происшествий.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали несколько сотен человек, в том числе почти 300 представителей правоохранительных органов. Пятнадцать человек, среди которых большинство полицейских, до сих пор находятся в больницах. С начала беспорядков были задержаны 200 человек, 28 из них находятся в предварительном заключении до суда. По последним оценкам, ущерб от действий протестующих в испанской Барселоне превысил 2,5 миллиона евро.
Противостояние Мадрида и Барселоны
21 сентября 2017, 15:06РИА Новости
Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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Беспорядки в КаталонииКим ТорраПедро СанчесКаталонияБарселонаИспанияВ мире
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