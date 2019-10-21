Педро Санчес закончил визит в Барселону, не встретившись с Кимом Торрой

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес закончил визит в Барселону, не встретившись с главой каталонского женералитета Кимом Торрой.

Ранее сообщалось, что Торра предложил Санчесу провести встречу в понедельник в связи с визитом последнего в Барселону.

"Посетив сегодня утром главное полицейское управление Каталонии и раненых сотрудников правоохранительных органов в больницах Саграт Кор и Сан-Пау, председатель правительства закончил свое пребывание в Барселоне", - говорится в заявлении правительства Испании.

В ходе своего визита Санчес вместе с и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской выразил свою поддержку правоохранительным органам и высоко оценил их работу и усилия по обеспечению безопасности в городе, отмечается в заявлении.

В то время как Санчес встречался с полицейскими, на улице у здания проходил небольшой митинг, в ходе которого собравшиеся требовали освобождения каталонских политиков, приговорённых Верховным судом за их причастность к организации незаконного референдума о независимости. Движение по улице было частично перекрыто представителями правоохранительных органов. Митинг прошёл без происшествий.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.