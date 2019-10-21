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РИА Новости

Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов

17:31 21.10.2019 (обновлено: 18:00 21.10.2019)
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© AFP 2019 / Pornchai KittiwongsakulМаха Вачиралонгкорн
Маха Вачиралонгкорн
© AFP 2019 / Pornchai Kittiwongsakul
Маха Вачиралонгкорн. Архивное фото
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) разжаловал и лишил всех титулов 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди, в июле этого года ставшую первым за сто лет официальным королевским консортом, "за проявленное отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих при королевском дворе и неповиновение", говорится в заявлении, подписанном монархом.
Заявление, имеющее силу королевского указа, опубликовано в понедельник в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации законов и королевских указов, вступающих в силу с момента опубликования.
Виды столицы Таиланда - Бангкока.
4 мая, 00:10РИА Новости
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
"За проявленное отсутствие преданности королю и королеве Таиланда, за безответственное поведение и распространение розни и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих и при королевском дворе, за акты неповиновения монарху лишить королевского консорта генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех титулов и воинских званий и всех королевских и государственных наград", - говорится в заявлении.
Решение о разжаловании и лишении титулов королевского консорта принято на основании статей конституции Таиланда о монархии, закона о государственной службе и закона о военной службе Таиланда, говорится в документе.
Сининат Вонгватчирапхакди, бывшая медсестра, несколько лет назад поступила на военную службу и прошла подготовку по программе сил специального назначения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил Таиланда, после чего была зачислена в личную охрану короля, в то время еще престолонаследника, и в этом качестве дослужилась до генерал-майора. Королева Сутхида, прошедшая такую же подготовку, тогда возглавляла личную охрану своего нынешнего супруга. В настоящее время королева Сутхида является заместителем командующего королевской гвардией, командует которой сам монарх.
В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.
Однако и после этого "безответственное поведение консорта не изменилось", говорится в документе. Она продолжила попытки повысить свой статус "всеми способами, включая распространение ложной информации о своем статусе и правах", что начало "угрожать единству в среде королевских служащих и военнослужащих, состоящих при королевском дворе, и безопасности государства", сказано в заявлении.
Титул королевского консорта в государствах с монархической системой носят некоронованные супруги королевских особ (например, принц-консорт в Великобритании). В королевстве Сиам (ныне Таиланд) консортами назначались спутницы монарха, не имеющие королевского звания. Титул консорта не присваивался в Таиланде с начала ХХ века до июля 2019 года.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) во время церемонии бракосочетания с Сутхидой Вачиралонгкорн
1 мая, 17:22РИА Новости
Король Таиланда женился на генерале
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Маха ВатчиралонгконТаиландВ мире
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