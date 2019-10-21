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РИА Новости

Фадеев порекомендовал на должность врио главы ОП своего первого заместителя

17:29 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, назначенный главой СПЧ, сообщил, что рекомендует на должность врио секретаря ОП своего первого заместителя Вячеслава Бочарова.
"Временно исполняющий – это будет решать пленарное заседание. Но мое мнение – что им должен стать первый заместитель Вячеслав Бочаров. Но это пока только мое мнение", – сказал Фадеев РИА Новости.
Валерий Фадеев
Вчера, 17:11РИА Новости
Фадеев заявил, что не будет проводить ротацию кадров в СПЧ
Что касается будущего главы ОП РФ, Фадеев заявил, что рекомендации будет давать только как частное лицо. Кто это будет, он не разглашает.
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