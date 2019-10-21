Фадеев порекомендовал на должность врио главы ОП своего первого заместителя

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, назначенный главой СПЧ, сообщил, что рекомендует на должность врио секретаря ОП своего первого заместителя Вячеслава Бочарова.

"Временно исполняющий – это будет решать пленарное заседание. Но мое мнение – что им должен стать первый заместитель Вячеслав Бочаров. Но это пока только мое мнение", – сказал Фадеев РИА Новости.