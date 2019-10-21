Путин исключил из состава СПЧ Федотова и Чикова

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по правам человека экс-главу СПЧ Михаила Федотова, занимавшего должность зампредседателя СПЧ Евгения Боброва, адвоката, руководителя международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исключить из состава Совета Боброва Е.А., Федотова М.А., Чикова П.В., Шаблинского И.Г. и Шульман Е.М." - говорится в документе.