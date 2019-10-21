ООН призывает власти Ливана прислушаться к требованиям демонстрантов

БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ООН в Ливане Ян Кубиш отметил необходимость правительству Ливана прислушаться к требованиям миллионов демонстрантов и призвал силы безопасности обеспечить порядок во время проведения мирных митингов.

"Я обсудил со спикером парламента (Набихом) Берри мнения о происходящем в городе Тир ... Необходимо прислушаться к требованиям миллионов демонстрантов, связанным с переменами и поправками",- написал Кубиш на своей странице в Twitter.

1/2 Discussed with Speaker Berri his insights concerning the current developments & the recent events in Tyre. Important to listen to the millions of protesting Lebanese & their legitimate demands 4 just and radical reforms and change, for the security forces, LAF to continue ... — Jan Kubis (@UNJanKubis) 21 октября 2019 г.

Активисты в Тире несколько дней назад сожгли комплекс отдыха "Rest house" . Также, по сообщениям граждан в соцсетях, на улицах города появились вооруженные люди из шиитского движения "Амаль", лидером которого является Берри.

"Силы безопасности и армия Ливана должны продолжить обеспечивать безопасность мирных акций протеста, и необходима работа с политиками, подстрекающими к агрессии",- добавил Кубиш.

В понедельник активисты в Ливане вновь блокировали большинство крупных автомагистралей в стране и улиц Бейрута. В рамках всеобщей забастовки прекратили работу банки, госучреждения, университеты, школы и крупные магазины.

В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.

Премьер Ливана в воскресенье обсудил с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста.

В числе других мер, которые обсуждают ливанские политики для сокращения госрасходов, - упразднение ряда министерств и госкомиссий, в частности, министерства информации.