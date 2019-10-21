Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T17:21Z
https://ria.ru/20191021/1560037745.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_251:590:2843:2048_1036x0_80_0_0_c781896fb95c6e913974dae1e26a80d2.jpg
РИА Новости

В Киеве хотят получить второй транш помощи от ЕС до конца года

17:21 21.10.2019
314
© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца этого года, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро. В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.
"Хотели бы получить (второй транш – ред.) до конца этого года. Работаем с ЕС, но там также от нашей программы с МВФ зависит", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Рейтинговое агентство Moody's
28 мая, 18:31РИА Новости
Moody's видит риски для получения Украиной очередного транша МВФ
0172001
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаМВФЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Кулеба
Киеву необходимо защищать интересы в ПАСЕ, заявил украинский вице-премьер
РИА
Новости
Акция оппозиции в Минске
"Они приготовили смену Лукашенко". Польша повторяет свои ошибки на Украине
Полиция в Германии
Мечеть в Дортмунде забросали бутылками с зажигательной смесью
Лондон
Палата общин не будет рассматривать предложение премьера Британии по Brexit
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Секретариат ООН не помог с выдачей виз делегатам из России, заявил дипломат
Киев
Мэрия Киева опровергла информацию об аномальном загрязнении воздуха
Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Пенс заявил, что США намерены лидировать в космосе
Маха Вачиралонгкорн
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
Президент России Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. Архивное фото
Россия и Руанда подпишут соглашение о строительстве Центра ядерной науки
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Ушаков рассказал о контактах с Асадом по операции Турции в Сирии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия направит продовольственную помощь в пострадавшую от засухи Намибию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает с приветственным словом на конференции Россия - Африка. 20 июня 2019
Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния