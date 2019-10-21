Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T18:07Z
https://ria.ru/20191021/1560037436.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/77/1558477797_0:100:2983:1778_1036x0_80_0_0_e7ace0393d65e32d516dd9a501b2e671.jpg
РИА Новости

Вышинский рассказал, чем будет заниматься в СПЧ

17:15 21.10.2019 (обновлено: 18:07 21.10.2019)
3155
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что в составе Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека планирует заниматься правами российских журналистов на территории других государств.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав совета вошел назначенный вместо Михаила Федотова председателем СПЧ Валерий Фадеев.
Вышинский назвал права журналистов вопросом, выходящим за границы конкретного государства. "Голос России в этом деле может быть достаточно весом, особенно когда он исходит от такого органа, как Совет при президенте Российской Федерации", — сказал РИА Новости журналист.
"Что касается проблематики, это будут права российских журналистов на территории других государств. Мы знаем, что в этом смысле очень большие проблемы. Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами. Не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки и так далее. Я исхожу только из возможности быть полезным для какого-то реального дела, для меня это не вопрос должностей", — отметил журналист.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Вчера, 16:59РИА Новости
Секретаря ОП Фадеева назначили председателем СПЧ
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
19 октября, 02:04РИА Новости
Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики
97403324
Обсудить 8
Кирилл ВышинскийСПЧРоссияВ мире
Популярные комментарии
Для начала помоги нашей власти вспомнить, что такое права человека. И Конституцию пусть почитают.
21 октября, 18:01
Господин Гражданин
800107
Рекомендуем
Михаил Федотов
Путин сменил главу СПЧ
РИА
Новости
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
Курды закидали американских военных помидорами
Лента
новостей
Греция. Святая Гора Афон
В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске ракет "Калибр"
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Секретаря ОП Фадеева назначили председателем СПЧ
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр
Акция оппозиции в Минске
"Они приготовили смену Лукашенко". Польша повторяет свои ошибки на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния