Вышинский рассказал, чем будет заниматься в СПЧ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что в составе Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека планирует заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав совета вошел назначенный вместо Михаила Федотова председателем СПЧ Валерий Фадеев.

Вышинский назвал права журналистов вопросом, выходящим за границы конкретного государства. "Голос России в этом деле может быть достаточно весом, особенно когда он исходит от такого органа, как Совет при президенте Российской Федерации", — сказал РИА Новости журналист.

"Что касается проблематики, это будут права российских журналистов на территории других государств. Мы знаем, что в этом смысле очень большие проблемы. Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами. Не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки и так далее. Я исхожу только из возможности быть полезным для какого-то реального дела, для меня это не вопрос должностей", — отметил журналист.