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РИА Новости

Медведев 22 октября примет участие в работе форума "Открытые инновации"

17:14 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на выставке в рамках Московского международного форума "Открытые инновации"
Посетители на выставке в рамках Московского международного форума Открытые инновации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 октября примет участие в работе Московского международного форума "Открытые инновации – 2019", сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в пленарной сессии "Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации", которая состоится 22 октября в рамках VIII Московского международного форума "Открытые инновации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дискуссия пройдёт в прямом эфире телеканала "Россия 24" c участием ведущих российских и международных экспертов и будет посвящена вопросам развития цифровой экономики в России и мире.
Добавляется, что в пленарной сессии также примут участие глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute Ник Бостром, директор Google Play Пурнима Кочикар, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец,
Сообщается, что в 2019 году форум "Открытые инновации" проходит 21-23 октября на площадке технопарка "Сколково", тема форума – "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Отмечается, что спикеры обсудят интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально-ориентированную модель развития, направленную прежде всего на улучшение качества жизни. Первый день форума носит название "Цифровой человек". Центральной темой мероприятий второго дня станет "Интеллектуальная экономика". Третий день будет посвящен "Технологиям будущего".
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В 2019 году участие в форуме примут более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие учёные, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.
Кроме того, "на полях" Форума также запланированы двухсторонние переговоры Дмитрия Медведева с Сергеем Румасом и Абдуллой Ариповым.
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Форум "Открытые инновации" 2019Дмитрий МедведевСколковоТехнологииОбщество
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