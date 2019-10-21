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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о значимых информресурсах в ноябре, заявил Левин

17:14 21.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике планирует в ноябре рассмотреть законопроект о значимых информационных ресурсах, сообщил журналистам глава комитета Леонид Левин.
Ранее автор законопроекта депутат Антон Горелкин опубликовал в своем Telegram-канале отзыв кабмина на законопроект. Правительство РФ поддержало проект, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.
"Законопроект Горелкина комитет планирует рассмотреть в ноябре", - сказал Левин.
По его словам, на законопроект еще должны поступить отзывы правового управления Госдумы и правового управления президента РФ.
"Безусловно, значение правительственного отзыва имеет существенную роль в связи с тем, что увеличивает шансы тем самым на необходимость доработки законопроекта, а не его отклонение, потому что правительство в своем заключении высказало мнение о том, что необходимо доработать его, а не отклонить. Комитет это тоже будет учитывать при принятии решения о перспективах данного законопроекта", - сказал Левин.
Он также уточнил, что речь идет о стандартной процедуре при доработке законопроекта ко второму чтению поправками.
В конце июля Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.
Сам Горелкин заявлял РИА Новости, что готов доработать свою инициативу ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.
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