Госдума рассмотрит проект о значимых информресурсах в ноябре, заявил Левин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике планирует в ноябре рассмотреть законопроект о значимых информационных ресурсах, сообщил журналистам глава комитета Леонид Левин.
Ранее автор законопроекта депутат Антон Горелкин опубликовал в своем Telegram-канале отзыв кабмина на законопроект. Правительство РФ поддержало проект, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.
"Законопроект Горелкина комитет планирует рассмотреть в ноябре", - сказал Левин.
По его словам, на законопроект еще должны поступить отзывы правового управления Госдумы и правового управления президента РФ.
"Безусловно, значение правительственного отзыва имеет существенную роль в связи с тем, что увеличивает шансы тем самым на необходимость доработки законопроекта, а не его отклонение, потому что правительство в своем заключении высказало мнение о том, что необходимо доработать его, а не отклонить. Комитет это тоже будет учитывать при принятии решения о перспективах данного законопроекта", - сказал Левин.
Он также уточнил, что речь идет о стандартной процедуре при доработке законопроекта ко второму чтению поправками.
В конце июля Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.
Сам Горелкин заявлял РИА Новости, что готов доработать свою инициативу ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.