Госдума рассмотрит проект о значимых информресурсах в ноябре, заявил Левин

"Безусловно, значение правительственного отзыва имеет существенную роль в связи с тем, что увеличивает шансы тем самым на необходимость доработки законопроекта, а не его отклонение, потому что правительство в своем заключении высказало мнение о том, что необходимо доработать его, а не отклонить. Комитет это тоже будет учитывать при принятии решения о перспективах данного законопроекта", - сказал Левин.