МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 150 экспонентов из стран мира, в том числе из разных регионов России, представляют инновационные разработки в области промышленного оборудования и технологий на международной политехнической выставке "Технофорум- 2019", которая открылась в понедельник в московском ЦВК "Экспоцентр".

На площадке "Технофорума-2019" и во время деловой программы выставки демонстрируется новейшее оборудование, инновационные идеи, а также происходит обмен опытом и налаживание контактов. Выставка стала главным ежегодным отраслевым событием для разработчиков и потребителей новейшего промышленного оборудования, отметил на церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", депутат Госдумы Владимир Кононов.

По его словам, новацией нынешнего года стало включение площадки "Технофорума" в межотраслевую платформу "НТИ Экспо" (Наука - Технологии-Инновации Экспо), которая объединит масштабные мероприятия с государственным участием, ориентированные на реализацию нацпроектов и выполнение приоритетных задач по цифровизации экономики.

"Впервые в этом году выставка "Технофорум" будет носить политехнический характер. На ней представлены не только темы металлообработки, но и роботизации, цифровизации, дальнейшее развитие получила тема аддитивных технологий. Предстоит также интересная насыщенная деловая программа", - рассказал журналистам генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр" "Технофорум – 2019" объединил 150 российских и зарубежных компаний © Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр" "Технофорум – 2019" объединил 150 российских и зарубежных компаний

Традиционно на выставке будет представлен раздел "Наука, профильное образование и производство". Среди его участников - ведущие технические университеты страны, в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГТУ "СТАНКИН", Московский авиационный университет и другие. Гости смогут ознакомиться с программами вузов по подготовке и переподготовке инженерно-технических кадров.

Новейшие разработки выставили на своем коллективном стенде станкостроительные и инструментальные предприятия Белоруссии – "МЗОР", "Станкозавод "Красный борец", "Станкогомель" и другие.

Специалисты Центра подбора персонала ознакомят гостей экспозиции с актуальными вакансиями компаний - участников выставки, а также помогут составить и разместить резюме специалистов промышленной отрасли.

Во время работы выставки состоятся конференции, круглые столы, мастер-классы, тематика которых касается важнейших отраслевых проблем. По мнению статс-секретаря, вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрия Пристанскова, одним из вопросов дискуссий между крупными игроками отрасли станет обмен интеллектуальной собственностью и инновационными разработками между предприятиями.

© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр" "Технофорум – 2019" объединил 150 российских и зарубежных компаний © Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр" "Технофорум – 2019" объединил 150 российских и зарубежных компаний

"Этот вопрос надо масштабировать. К обсуждению этой темы мы только подходим, нам необходимо гармонизировать законодательство, вносить в него поправки, обсудить эту тему на площадке Роспатента. Для нашего предприятия эта тематика является "первым подходом к снаряду", мы только объявили и заявляем о ней", - отметил он.