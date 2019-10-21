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РИА Новости

Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске ракет "Калибр"

17:11 21.10.2019 (обновлено: 01:10 22.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".
"Опубликованная РБК информация о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца", — говорится в сообщении.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вчера, 13:09РИА Новости
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях "Гром"
В оборонном ведомстве заверили, что пуск с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел штатно и успешно, его кадры показали по центральным телеканалам.
В свою очередь, ракетный корабль "Татарстан" не оснащается "Калибрами", поэтому не мог запускать эти ракеты в принципе, добавили в Минобороны.
"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения "Гром-2019", в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", — заключило оборонное ведомство.

Учения "Гром-2019"

В стратегических учениях "Гром-2019" приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, около 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как заявил врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, учения носили сугубо оборонительный характер и не были направлены против других государств.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Вчера, 15:11Радио Sputnik
Отмена пуска. Минобороны рассказало об учениях "Гром-2019"
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КалибрМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Неужели даже не со второго раза полетели ?
21 октября, 18:54
ИАИгорь Актюбинский
492710048
Ну, РБК - это такое СМИ... То еще СМИ!
21 октября, 17:14
rralf4002
6870009
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