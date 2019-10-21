Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске ракет "Калибр"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".

"Опубликованная РБК информация о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заверили, что пуск с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел штатно и успешно, его кадры показали по центральным телеканалам.

В свою очередь, ракетный корабль "Татарстан" не оснащается "Калибрами", поэтому не мог запускать эти ракеты в принципе, добавили в Минобороны.

"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения "Гром-2019", в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", — заключило оборонное ведомство.

Учения "Гром-2019"

В стратегических учениях "Гром-2019" приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, около 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.