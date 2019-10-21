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РИА Новости
Туризм

В Анталье с начала года отдохнули более пяти миллионов российских туристов

22:24 21.10.2019 (обновлено: 00:55 22.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. К середине октября турецкая Анталья приняла рекордные 14 миллионов гостей, каждый третий из которых был из России, сообщает АТОР.
По данным властей провинции, турпоток иностранцев превысил прошлогодний показатель на 17%. Таким образом, за девять с половиной месяцев на курорте отдохнуло больше туристов, чем за весь прошлый год.
Число туристов в Анталье растет за счет увеличения продолжительности сезона: раньше он длился с мая по сентябрь, теперь — с марта по ноябрь. Все больше путешественников предпочитают отдыхать в Турции в межсезонье.
К середине октября число туристов из России, отдохнувших на курортах Антальи, превысило пять миллионов человек (+15% к показателю за аналогичный период прошлого года). Их доля в общем въездном потоке на курорт — более 38%.
Гости из Германии, Украины, Великобритании и Польши вслед за Россией входят в первую пятерку по числу прибывающих туристов.
По прогнозам местных властей, к концу 2019 года провинция примет не менее 16 миллионов иностранных туристов.
Девушка на пляже одного из отелей Антальи
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