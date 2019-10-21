В Анталье с начала года отдохнули более пяти миллионов российских туристов

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. К середине октября турецкая Анталья приняла рекордные 14 миллионов гостей, каждый третий из которых был из России, К середине октября турецкая Анталья приняла рекордные 14 миллионов гостей, каждый третий из которых был из России, сообщает АТОР.

По данным властей провинции, турпоток иностранцев превысил прошлогодний показатель на 17%. Таким образом, за девять с половиной месяцев на курорте отдохнуло больше туристов, чем за весь прошлый год.

Число туристов в Анталье растет за счет увеличения продолжительности сезона: раньше он длился с мая по сентябрь, теперь — с марта по ноябрь. Все больше путешественников предпочитают отдыхать в Турции в межсезонье.

К середине октября число туристов из России, отдохнувших на курортах Антальи, превысило пять миллионов человек (+15% к показателю за аналогичный период прошлого года). Их доля в общем въездном потоке на курорт — более 38%.

Гости из Германии, Украины, Великобритании и Польши вслед за Россией входят в первую пятерку по числу прибывающих туристов.