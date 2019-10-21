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РИА Новости

Володин сообщил, что посетит конференцию спикеров ПАСЕ

17:04 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что посетит конференцию спикеров Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24-25 октября.
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"Мы сегодня обсудили в рамках Совета Государственной Думы этот вопрос. По мнению всех представителей фракции, необходимо принять приглашение, которое поступило, и участвовать в конференции председателей стран, входящих в Совет Европы, руководителя парламентов, которые будут работать 24-25 октября в Страсбурге", - заявил Володин журналистам.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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