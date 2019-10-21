Володин сообщил, что посетит конференцию спикеров ПАСЕ

"Мы сегодня обсудили в рамках Совета Государственной Думы этот вопрос. По мнению всех представителей фракции, необходимо принять приглашение, которое поступило, и участвовать в конференции председателей стран, входящих в Совет Европы, руководителя парламентов, которые будут работать 24-25 октября в Страсбурге", - заявил Володин журналистам.