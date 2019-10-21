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РИА Новости

Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

17:02 21.10.2019 (обновлено: 17:08 21.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К.В. - исполнительный директор ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
Кроме того, в состав совета вошел назначенный вместо Михаила Федотова председателем СПЧ Валерий Фадеев.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Вчера, 16:59РИА Новости
Секретаря ОП Фадеева назначили председателем СПЧ
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Валерий ФадеевМихаил ФедотовМоскваКирилл ВышинскийВладимир ПутинОбщество
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