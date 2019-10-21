Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

"Внести в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К.В. - исполнительный директор ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.