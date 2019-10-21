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РИА Новости

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

17:27 21.10.2019 (обновлено: 18:21 21.10.2019)
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© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком
© Fotolia / shaiith
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минфин РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2020 года, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 7% - до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. Закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 6,6%, до 193 рублей за полулитровую бутылку (со 181 рубля), оптовую - на 7%, до 199 рублей (со 186 рублей).
Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 рублей), на бренди - на 2,6%, до 315 рублей (с текущих 307 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены - до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.
Минфин указывает, что увеличение минимальных цен связано с уровнем инфляции, а также с повышением ставок акциза на алкоголь. С 1 января 2020 года ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9% (кроме пива, вина, игристого вина) вырастет до 544 рублей за литр безводного спирта с 523 рублей.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт
Ранее в понедельник Минфин опубликовал проект приказа, согласно которому с начала будущего года может также повыситься минимальная цена на пищевой этиловый спирт - на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта. Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей.
В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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