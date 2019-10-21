Секретаря ОП Фадеева назначили председателем СПЧ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и станет советником президента, сообщается на сайте СПЧ.

"Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником Президента и председателем Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека", - говорится в сообщении.