Береговая охрана Ливии заявила о спасении 126 мигрантов в Средиземном море

Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции

© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции

ТРИПОЛИ, 21 окт - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла в воскресенье 126 нелегальных мигрантов в Средиземном море, заявил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюб Касем.

"На основании сообщения о сигнале бедствия на лодках с нелегальными мигрантами, поступившем из оперативного штаба береговой охраны, судно "Феззан" из первого соединения береговой охраны Триполи отправилось со спасательной миссией. В воскресенье 20 октября в 10.00 (11.00 мск) утра во время (спасательной миссии – ред.) были спасена надувная лодка, на борту которой находились 126 нелегальных мигрантов, среди них четыре женщины и четверо детей", - сообщил Касем.

По его словам, лодка с нелегальными мигрантами, являющимися гражданами африканских стран, находилась в Средиземном море к северу от ливийской столицы Триполи.

Он добавил, что спасенные мигранты были доставлены в пункт ВМС в порту Триполи и позднее переданы управлению по борьбе с нелегальной миграцией после получения необходимой медицинской помощи.