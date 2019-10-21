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РИА Новости

Береговая охрана Ливии заявила о спасении 126 мигрантов в Средиземном море

16:57 21.10.2019
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© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-WatchМигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch
ТРИПОЛИ, 21 окт - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла в воскресенье 126 нелегальных мигрантов в Средиземном море, заявил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюб Касем.
"На основании сообщения о сигнале бедствия на лодках с нелегальными мигрантами, поступившем из оперативного штаба береговой охраны, судно "Феззан" из первого соединения береговой охраны Триполи отправилось со спасательной миссией. В воскресенье 20 октября в 10.00 (11.00 мск) утра во время (спасательной миссии – ред.) были спасена надувная лодка, на борту которой находились 126 нелегальных мигрантов, среди них четыре женщины и четверо детей", - сообщил Касем.
По его словам, лодка с нелегальными мигрантами, являющимися гражданами африканских стран, находилась в Средиземном море к северу от ливийской столицы Триполи.
Он добавил, что спасенные мигранты были доставлены в пункт ВМС в порту Триполи и позднее переданы управлению по борьбе с нелегальной миграцией после получения необходимой медицинской помощи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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