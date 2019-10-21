Мечеть в Дортмунде забросали бутылками с зажигательной смесью

"Это преступление шокировало меня, и я могу сделать выводы из него относительно требований безопасности для мечетей. Мы как полиция будет делать все возможное, чтобы защищать наши общины. Для расследования преступления я создал следственную комиссию в отделе государственной охраны. Я буду лично поддерживать контакт с пострадавшей мечетью и другими сообществами", - прокомментировал происшествие глава полиции города Грегор Ланге.