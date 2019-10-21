Россия и Руанда подпишут соглашение о строительстве Центра ядерной науки

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Руанда планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Руанды Поля Кагаме пройдет "на полях" первого саммита "Россия-Африка" в Сочи.
"Наметилась поступательная динамика сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. "На полях" саммита Россия-Африка в Сочи планируется подписать межправсоглашение о сооружении в Руанде Центра ядерной науки и технологий", - сказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что главы государств обсудят перспективы укрепления двусторонних торгово-экономических связей.