Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T16:44Z
https://ria.ru/20191021/1560035516.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152262/70/1522627027_0:234:2809:1814_1036x0_80_0_0_e56d1b271c5ffca431c8e8e7bb738fb4.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Руанда подпишут соглашение о строительстве Центра ядерной науки

16:44 21.10.2019
143
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Руанда планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Атомная электростанция
15 октября, 10:43РИА Новости
В Росатоме заявили о заинтересованности африканских стран в российских АЭС
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Руанды Поля Кагаме пройдет "на полях" первого саммита "Россия-Африка" в Сочи.
"Наметилась поступательная динамика сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. "На полях" саммита Россия-Африка в Сочи планируется подписать межправсоглашение о сооружении в Руанде Центра ядерной науки и технологий", - сказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что главы государств обсудят перспективы укрепления двусторонних торгово-экономических связей.
610002
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинСочиРуандаРоссияНовости - Ядерные технологииВ мире
Рекомендуем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия направит продовольственную помощь в пострадавшую от засухи Намибию
РИА
Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков: Россия и Африка на форуме в Сочи подпишут большой пакет документов
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин 30 октября посетит Венгрию
Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике
Россия направила в ЦАР десять военных в составе миссии ООН
Лента
новостей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире
Россия и Египет объявят 2020-й Годом гуманитарного сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин 23 октября проведет завтрак с главами региональных организаций Африки
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган могут встретиться тет-а-тет в Сочи
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель
Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Кубы
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин в понедельник поговорит по телефону с Макроном
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о проектах России и ДР Конго в сфере геологоразведки
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
В Киеве хотят получить второй транш помощи от ЕС до конца года
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Ушаков рассказал о контактах с Асадом по операции Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния