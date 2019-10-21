Россия и Руанда подпишут соглашение о строительстве Центра ядерной науки

"Наметилась поступательная динамика сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. "На полях" саммита Россия-Африка в Сочи планируется подписать межправсоглашение о сооружении в Руанде Центра ядерной науки и технологий", - сказал Ушаков журналистам.