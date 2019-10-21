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РИА Новости

В "Сколково" рассказали о главных правилах инвестиций в инновации

16:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Открытые инновации - 2018". День первый
Международный форум Открытые инновации - 2018. День первый
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Перед тем, как вложить средства в инновационный проект, инвестору стоит разобраться в технологии, познакомиться с руководителем стартапа и убедиться, что проект обладает экспортным потенциалом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.
По его словам, сейчас в России подходящее время для инвестиций в проекты на ранних стадиях. "Сейчас в России время, когда можно делать инвестиции на ранних стадиях в технологические проекты. Я не говорю про все деньги, но 10-15% - вполне стоит", - считает он.
Эксперт поделился тремя принципами инвестиций в инновационные проекты. "Во-первых, я никогда не буду вкладываться в бизнес, в котором я ничего не понимаю. Я не говорю, что вам надо быть специалистом, но - первое правило - если вы не разбираетесь в технологии, которую разрабатывает компания, не понимаете, чем она занимается, не надо вкладываться в нее, даже если на словах и картинках все выглядит красиво", - сообщил он.
"Второе - если вы инвестируете в технологическую компанию, очень важно говорить с самим предпринимателем, стоящим за этим. Если вы не доверяете человеку, то глупо направлять ему деньги и надеяться на лучшее. Третье правило, оно немного личное, но все же, я думаю, достаточно актуальное и справедливое: я бы инвестировал только в компании, которые обладают международным потенциалом. Я не доверяю "местным героям", только международным рынком проверяется конкурентоспособность компании в глобальном масштабе", - считает он.
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В целом, по его словам, Россия является благоприятной страной для технологического предпринимательства, примером этому является компания Telegram. "Я думаю, что на самом деле очень благоприятная среда в России для стартапов, хайтек-компаний, потому что есть инженерные способности, например, знания и опыт, очень дешевая рабочая сила и очень либеральное законодательство для начала собственного бизнеса. По этим же причинам здесь зародился Telegram", - указал он.
Однако коммерческую деятельность в РФ вести сложно и поэтому, по мнению эксперта, офис Telegram базируется в Дубае. "Коммерческую деятельность здесь вести достаточно тяжело: это связано и с налоговым законодательством, и угрозой возможного вмешательства государства в бизнес. Так что для создания компании - да, для размещения головных предприятий - нет. На самом деле, у меня есть разный опыт работы в разных странах. Если бы вы захотели организовать в России бизнес, это было бы намного проще, чем в Хельсинки, Мюнхене или в Нью-Йорке. Россия в этом смысле достаточно конкурентноспособная", - уверен он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Международный форум Открытые инновации - 2018. День первый
Вчера, 06:56РИА Новости
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации"
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