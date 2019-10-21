В "Сколково" рассказали о главных правилах инвестиций в инновации

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Перед тем, как вложить средства в инновационный проект, инвестору стоит разобраться в технологии, познакомиться с руководителем стартапа и убедиться, что проект обладает экспортным потенциалом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.

По его словам, сейчас в России подходящее время для инвестиций в проекты на ранних стадиях. "Сейчас в России время, когда можно делать инвестиции на ранних стадиях в технологические проекты. Я не говорю про все деньги, но 10-15% - вполне стоит", - считает он.

Эксперт поделился тремя принципами инвестиций в инновационные проекты. "Во-первых, я никогда не буду вкладываться в бизнес, в котором я ничего не понимаю. Я не говорю, что вам надо быть специалистом, но - первое правило - если вы не разбираетесь в технологии, которую разрабатывает компания, не понимаете, чем она занимается, не надо вкладываться в нее, даже если на словах и картинках все выглядит красиво", - сообщил он.

"Второе - если вы инвестируете в технологическую компанию, очень важно говорить с самим предпринимателем, стоящим за этим. Если вы не доверяете человеку, то глупо направлять ему деньги и надеяться на лучшее. Третье правило, оно немного личное, но все же, я думаю, достаточно актуальное и справедливое: я бы инвестировал только в компании, которые обладают международным потенциалом. Я не доверяю "местным героям", только международным рынком проверяется конкурентоспособность компании в глобальном масштабе", - считает он.

В целом, по его словам, Россия является благоприятной страной для технологического предпринимательства, примером этому является компания Telegram. "Я думаю, что на самом деле очень благоприятная среда в России для стартапов, хайтек-компаний, потому что есть инженерные способности, например, знания и опыт, очень дешевая рабочая сила и очень либеральное законодательство для начала собственного бизнеса. По этим же причинам здесь зародился Telegram", - указал он.

Однако коммерческую деятельность в РФ вести сложно и поэтому, по мнению эксперта, офис Telegram базируется в Дубае. "Коммерческую деятельность здесь вести достаточно тяжело: это связано и с налоговым законодательством, и угрозой возможного вмешательства государства в бизнес. Так что для создания компании - да, для размещения головных предприятий - нет. На самом деле, у меня есть разный опыт работы в разных странах. Если бы вы захотели организовать в России бизнес, это было бы намного проще, чем в Хельсинки, Мюнхене или в Нью-Йорке. Россия в этом смысле достаточно конкурентноспособная", - уверен он.