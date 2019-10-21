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РИА Новости

В Краснодаре у военного училища нашли похожий на авиабомбу предмет

16:38 21.10.2019
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© Фото : предоставлено ЦСООР "Лидер" - МЧС РоссииАвиабомба
Авиабомба
© Фото : предоставлено ЦСООР "Лидер" - МЧС России
Авиабомба. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найден при работах на теплотрассе на территории военного училища в Краснодаре, сообщает командование Краснодарского гарнизона.
"Двадцать первого октября около 13.00 на территории Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко в ходе выполнения плановых работ на теплотрассе обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Для извлечения авиационной бомбы и её транспортировки в безопасный район задействована группа разминирования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что район работ оцеплен полицией, военнослужащие и персонал вуза эвакуированы на безопасное расстояние.
Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 9 августа 1942 года. Оккупация города длилась 186 дней. Мученической смертью погибли более 13 тысяч жителей. Краснодар стал первым городом, где немцы применили "газенвагены" - автомобили-"душегубки".
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