В Краснодаре у военного училища нашли похожий на авиабомбу предмет

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найден при работах на теплотрассе на территории военного училища в Краснодаре, сообщает командование Краснодарского гарнизона.
"Двадцать первого октября около 13.00 на территории Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко в ходе выполнения плановых работ на теплотрассе обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Для извлечения авиационной бомбы и её транспортировки в безопасный район задействована группа разминирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что район работ оцеплен полицией, военнослужащие и персонал вуза эвакуированы на безопасное расстояние.
Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 9 августа 1942 года. Оккупация города длилась 186 дней. Мученической смертью погибли более 13 тысяч жителей. Краснодар стал первым городом, где немцы применили "газенвагены" - автомобили-"душегубки".