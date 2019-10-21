В Краснодаре у военного училища нашли похожий на авиабомбу предмет

"Двадцать первого октября около 13.00 на территории Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко в ходе выполнения плановых работ на теплотрассе обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Для извлечения авиационной бомбы и её транспортировки в безопасный район задействована группа разминирования", - говорится в сообщении.