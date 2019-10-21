Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.
По словам журналиста, рекорд в 25 часов 53 минуты и 57 секунд установили во время трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Кто против?".
Телеведущий отметил, что, работая на съемках, не стремился стать рекордсменом.
"Это, если угодно, побочный продукт нашей активности", — заявил он "Вечерней Москве".
4 октября, 00:30РИА НовостиСоловьев заявил о травле против него
Соловьев добавил, что не планирует увеличивать количество эфирного времени, однако готов к такому шагу в случае необходимости.
"Как говорится, если родина прикажет, то почему бы и нет", — добавил он.
Ведущий пояснил, что формат работы его команды приближен к новостным стандартам. А это значит, что в случае появления важного информационного повода он всегда готов выйти в телеэфир.
Соловьев отметил, что он "приятно удивлен" попаданием в Книгу рекордов Гиннесса.