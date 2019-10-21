Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T21:39Z
https://ria.ru/20191021/1560034949.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150465/47/1504654709_0:117:2231:1372_1036x0_80_0_0_f172b4a3b4f9a555ff6df0e50a5a8a8a.jpg
РИА Новости

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

16:38 21.10.2019 (обновлено: 21:39 21.10.2019)
12892
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.
По словам журналиста, рекорд в 25 часов 53 минуты и 57 секунд установили во время трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Кто против?".
Телеведущий отметил, что, работая на съемках, не стремился стать рекордсменом.
"Это, если угодно, побочный продукт нашей активности", — заявил он "Вечерней Москве".
Телеведущий Владимир Соловьев
4 октября, 00:30РИА Новости
Соловьев заявил о травле против него
Соловьев добавил, что не планирует увеличивать количество эфирного времени, однако готов к такому шагу в случае необходимости.
"Как говорится, если родина прикажет, то почему бы и нет", — добавил он.
Ведущий пояснил, что формат работы его команды приближен к новостным стандартам. А это значит, что в случае появления важного информационного повода он всегда готов выйти в телеэфир.
Соловьев отметил, что он "приятно удивлен" попаданием в Книгу рекордов Гиннесса.
159131136156
Обсудить 19
Соловьев Владимир (журналист)Книга рекордов ГиннессаОбщество
Популярные комментарии
У Соловьева на передаче всегда выступают одни и те же люди, которые льют в уши аудитории одну и ту же лапшу.
21 октября, 17:01
Будущее Страны
84200133
А вообще интересно как долго бы продержался Соловьев на ТВ если бы оно было независимым и конкурентным. Что-то я сомневаюсь что его истерики реально многим интересны.
21 октября, 17:02
Будущее Страны
73300135
Рекомендуем
Первые полосы главных австралийских газет, отредактированные в ходе акции Ваше право знать
Австралийские газеты вышли с отредактированными передовицами
РИА
Новости
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Михаил Федотов
Путин сменил главу СПЧ
Здание посольства РФ в Ливане
Посольство в Ливане опубликовало предупреждение для россиян
Лента
новостей
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Спасская башня Московского Кремля
Кремль назвал смену состава СПЧ ротацией
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
Курды закидали американских военных помидорами
Обнаружены тела 4 жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния