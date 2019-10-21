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РИА Новости

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву, заявили в Госдепе

16:36 21.10.2019 (обновлено: 16:48 21.10.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад посетит Москву для переговоров с представителями РФ и КНР.
Согласно сообщению ведомства, "европейское турне" спецпредставителя по Афганистану началось в воскресенье, он планирует посетить Брюссель, Париж и Москву.
"В Брюсселе и Париже спецпосланник Халилзад встретится с партнерами-единомышленниками, в том числе ЕС, НАТО и ООН, для того чтобы оценить, как лучше наращивать усилия для достижения мира в Афганистане", - сообщает госдеп США.
По завершении переговоров представитель США направится в Москву, где "встретится с российскими и китайскими коллегами для обсуждения общих интересов в прекращении войны в Афганистане", отмечают в госдепартаменте.
Ранее глава Второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что консультации по Афганистану с участием спецпредставителей России, Китая, США, а также Пакистана пройдут 25 октября в Москве.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Вчера, 05:38РИА Новости
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