Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву, заявили в Госдепе

"В Брюсселе и Париже спецпосланник Халилзад встретится с партнерами-единомышленниками, в том числе ЕС, НАТО и ООН, для того чтобы оценить, как лучше наращивать усилия для достижения мира в Афганистане", - сообщает госдеп США.