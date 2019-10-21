Лестница, на которой танцевал Джокер, стала популярной среди блогеров

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Фанаты "Джокера" приезжают в Бронкс (Нью-Йорк), чтобы сфотографироваться на лестнице, на которой танцевал главный герой картины, сообщает Vice.com.

Длинная лестница, на которой Хоакин Феникс танцует под песню Rock n’ Roll Part 2 Гарри Глиттера, стала туристической достопримечательностью.

Жители Бронкса даже предложили собирать деньги со всех, кто хочет побывать на "ступеньках Джокера".

Фотографии на лестнице можно найти по хэштегу #jokerstairs.