Лестница, на которой танцевал Джокер, стала популярной среди блогеров

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Фанаты "Джокера" приезжают в Бронкс (Нью-Йорк), чтобы сфотографироваться на лестнице, на которой танцевал главный герой картины, сообщает Vice.com.
Длинная лестница, на которой Хоакин Феникс танцует под песню Rock n’ Roll Part 2 Гарри Глиттера, стала туристической достопримечательностью.
Жители Бронкса даже предложили собирать деньги со всех, кто хочет побывать на "ступеньках Джокера".
Фотографии на лестнице можно найти по хэштегу #jokerstairs.
В мировом прокате картина уже собрала более 700 миллионов долларов.