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РИА Новости

Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье

16:35 21.10.2019 (обновлено: 18:36 21.10.2019)
96518
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Появилось видео с места поисковой операции, в ходе которой удалось обнаружить тела депутата из Раменского района и членов ее семьи. Ролик опубликовал Следственный комитет.
Останки принадлежат генеральному директору компании "Племзавод Раменское", ее мужу, сыну и сестре. По версии следствия, их устранили члены преступного сообщества, возглавляемого "авторитетным" бизнесменом Олегом Медведевым (Шишканом). Причиной убийства стал отказ семьи передать злоумышленникам земельные участки.
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В поисках в Раменском районе участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД и следователи Следственного комитета, а также ФСБ.
Следственная группа обследовала территорию в 0,2 гектара на глубине до десяти метров. Раскопки проходили 12 дней, в конечном счете тела удалось найти на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, двух из четырех погибших убили выстрелами в голову.
Расследование этого и других преступлений, предположительно, совершенных группой Шишкана, продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела, в том числе сам "авторитет".
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В феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека". При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
Дело Медведева-Шишканова выделили из уголовного дела о похищении и убийстве Сидоровой и ее семьи. Однако данный эпизод ему не инкриминируется, "авторитета" подозревают лишь в занятии высшего положения в криминальном мире, что само по себе грозит ему 15 годами колонии.
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Следственный комитет РФМВД РФФСБ РФМосковская областьРаменский районРасследование исчезновения в Подмосковье депутата с семьей
Популярные комментарии
Ну и что там у нас по поводу смертной казни? АСЬ!!???
21 октября, 17:23
llutowaleks
4700006
Очень интересно))) Убили то , депутата Раменского района , он же ген. директор компании "Племзавод Раменское" . очень интересно, когда это депутатам разрешено вести бизнес?!?! )))
21 октября, 17:48
fflys1
36000114
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