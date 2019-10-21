Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Появилось видео с места поисковой операции, в ходе которой удалось обнаружить тела депутата из Раменского района и членов ее семьи. Ролик Появилось видео с места поисковой операции, в ходе которой удалось обнаружить тела депутата из Раменского района и членов ее семьи. Ролик опубликовал Следственный комитет.

Останки принадлежат генеральному директору компании "Племзавод Раменское", ее мужу, сыну и сестре. По версии следствия, их устранили члены преступного сообщества, возглавляемого "авторитетным" бизнесменом Олегом Медведевым (Шишканом). Причиной убийства стал отказ семьи передать злоумышленникам земельные участки.

В поисках в Раменском районе участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД и следователи Следственного комитета, а также ФСБ.

Следственная группа обследовала территорию в 0,2 гектара на глубине до десяти метров. Раскопки проходили 12 дней, в конечном счете тела удалось найти на глубине четырех метров. Судя по пулевым отверстиям, двух из четырех погибших убили выстрелами в голову.

Расследование этого и других преступлений, предположительно, совершенных группой Шишкана, продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела, в том числе сам "авторитет".

В феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека". При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.