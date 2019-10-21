СК взял под стражу мужчину, напавшего с ножом на полицейского в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нападении на 28-летнего сотрудника полиции в Москве, заключен под стражу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что утром 19 октября пьяный мужчина ударил ножом в грудь полицейского при проверке документов в подземном переходе станции метро Савеловская. Следователи возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Иванова.