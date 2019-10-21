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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии за 9 месяцев 2019 года индекс промпроизводства вырос на 3,5%

16:34 21.10.2019
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ЧЕБОКСАРЫ, 21 окт - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Чувашии в январе-сентябре 2019 года составил 103,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем в обрабатывающих производствах этот показатель достиг 105,8%, сообщил глава республики Михаил Игнатьев в понедельник на еженедельной планерке с членами правительства, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.
Как отмечалось на совещании, устойчивые темпы роста показателей в производстве транспортных средств и оборудования, металлургическом производстве и производстве машин и оборудования обеспечиваются благодаря позитивной динамике развития предприятий Концерна "Тракторные заводы".

"Сегодня заказы у предприятий есть. Показатели по итогам года должны быть еще лучше", - подчеркнул Игнатьев, его слова приводит пресс-служба администрации глава республики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе составила 28,6 тысячи рублей, или 108% к январю-августу 2018 года, реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен выросла примерно на 3%, отмечается в сообщении пресс-службы.
Объем безвозмездных поступлений по всем источникам финансирования из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов в консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 октября 2019 года составил 16036,2 миллиона рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 26%.
"По итогам года эта динамика должна сохраниться. Это говорит о том, что нами выстроено эффективное взаимодействие с федеральным центром. Мы просим средства на объекты и направления, в которых люди нуждаются, и обеспечиваем должное софинансирование", - сказал Игнатьев.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
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Исполняющая обязанности министра финансов Чуваши Ольга Метелева проинформировала участников совещания, что на 1 октября 2019 года консолидированный бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 45181,4 миллиона рублей, что составляет 113,2% к аналогичному периоду 2018 года, в том числе по собственным доходам - в объеме 27180,4 миллиона рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года (26569,6 млн рублей) на 2,3%.
Расходы консолидированного бюджета Чувашии по состоянию на 1 октября составили 39580,3 миллиона рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 13,4%. Из них расходы на образование достигли 14030,9 миллиона рублей, социальную политику - 10006,5 миллиона рублей, здравоохранение - 3077,1 миллиона рублей.
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Чувашская республикаЧувашияЭкономика
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