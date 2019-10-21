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РИА Новости

Опознаны 14 из 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском

16:31 21.10.2019 (обновлено: 16:32 21.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тела 14 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае опознаны, 10 из них выдали родственникам для захоронения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 16.00 мск опознаны тела 14 погибших, из них 10 выданы родственникам для захоронения", - сказал собеседник агентства.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФМоскваКрасноярский край
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