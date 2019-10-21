Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - с 1 января 2020 года она может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован на Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - с 1 января 2020 года она может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов

Это будет минимальным уровнем (без учета акциза и НДС), по которому будут осуществляться закупки (кроме импорта) и поставки (кроме экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья (кроме денатурированного этилового спирта, отходов спиртового производства, спирта-сырца, а также винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов).

Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года - тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей. Показатель был установлен приказом Росалкогольрегулирования (РАР), который действует и в настоящее время.

"Проектом приказа предлагается установить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 57 рублей за один литр безводного спирта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Минфин указывает, что данная цена сформирована путем индексации на суммарный уровень фактической инфляции с 2016-2018 годов (5,39%, 2,51% и 4,26% соответственно) и прогнозный уровень инфляции на 2019 год в размере 3,8% (согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития на 2019 год).