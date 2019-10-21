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РИА Новости

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт

16:29 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - с 1 января 2020 года она может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Это будет минимальным уровнем (без учета акциза и НДС), по которому будут осуществляться закупки (кроме импорта) и поставки (кроме экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья (кроме денатурированного этилового спирта, отходов спиртового производства, спирта-сырца, а также винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов).
Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года - тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей. Показатель был установлен приказом Росалкогольрегулирования (РАР), который действует и в настоящее время.
"Проектом приказа предлагается установить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 57 рублей за один литр безводного спирта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Минфин указывает, что данная цена сформирована путем индексации на суммарный уровень фактической инфляции с 2016-2018 годов (5,39%, 2,51% и 4,26% соответственно) и прогнозный уровень инфляции на 2019 год в размере 3,8% (согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития на 2019 год).
В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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