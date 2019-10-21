Верховный суд Башкирии ужесточил наказание двум из 12 террористов

УФА, 21 окт - РИА Новости. Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляцию 12 осуждённых членов запрещённой в России международной террористической организации, увеличил срок наказания двоим из них, сообщили в УФСБ по республике.
По данным ФСБ, в Верховный суд Башкирии поступила апелляционная жалоба от 12 членов "уфимской" ячейки запрещённой в стране террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые в феврале были осуждены Приволжским окружным военным судом на срок от 11 до 16,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
"По итогам апелляционного рассмотрения дела судебной коллегией Верховного суда Башкирии к прежнему сроку Мухаметова и Рахманова добавлено 6 месяцев и 3 месяца соответственно, тем самым общий срок заключения составил 16 лет 6 месяцев и 16 лет 3 месяца. Сроки заключения остальных осужденных оставлены без изменений", - говорится в сообщении УФСБ по региону.
Ведомство указывает, что Мухаметов и Рахманов создали региональную структуру запрещённой организации в Уфе. В ходе обыска по местам жительства осужденных силовики изъяли запрещённую литературу и материалы экстремистского характера.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) 14 февраля 2003 года Верховным судом РФ признана террористической и внесена в список запрещенных на территории России.
*Террористическая организация, запрещенная в России
16 июня 2015, 12:01РИА НовостиФСБ: более 20 членов "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Башкирии в 2015 годуВ Ухте и в ряде других населенных пунктов Республики Башкортостан задержаны 23 члена ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Он отметил, что изъято большое количество экстремистской литературы и пропагандистских материалов.