Верховный суд Башкирии ужесточил наказание двум из 12 террористов

ФСБ: более 20 членов "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Башкирии в 2015 году В Ухте и в ряде других населенных пунктов Республики Башкортостан задержаны 23 члена ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Он отметил, что изъято большое количество экстремистской литературы и пропагандистских материалов.