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РИА Новости

Премьер Ливана заявил о снижении на 50% зарплат министров и депутатов

16:23 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер-министр Ливана Саад Харири
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Ливана Саад Харири . Архивное фото
ДАМАСК, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов, на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.
В ходе своего выступления после заседания кабмина Харири озвучил ряд мер по борьбе с финансовым кризисом. В частности, он сообщил о принятии бюджета на 2020 год с дефицитом в 0,6%.
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"Снижение на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов", - объявил одну из мер Харири в ходе речи, которую транслировал телеканал al-Mayadeen.
Также он сообщил о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией.
Обращаясь к протестующим, Харири отметил, что понимает их требование провести досрочные выборы и не призывает их остановить демонстрации. Озвученные меры Харири назвал "великим достижением в истории Ливана и финансовым переворотом".
Также Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Также премьер заявил, что власти выделят дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям.
По всей стране в понедельник проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины. Демонстранты блокировали в понедельник основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.
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Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.
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