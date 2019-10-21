Премьер Ливана заявил о снижении на 50% зарплат министров и депутатов

ДАМАСК, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов, на фоне охвативших страну антиправительственных протестов.

В ходе своего выступления после заседания кабмина Харири озвучил ряд мер по борьбе с финансовым кризисом. В частности, он сообщил о принятии бюджета на 2020 год с дефицитом в 0,6%.

"Снижение на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов", - объявил одну из мер Харири в ходе речи, которую транслировал телеканал al-Mayadeen

Также он сообщил о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией.

Обращаясь к протестующим, Харири отметил, что понимает их требование провести досрочные выборы и не призывает их остановить демонстрации. Озвученные меры Харири назвал "великим достижением в истории Ливана и финансовым переворотом".

Также Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Также премьер заявил, что власти выделят дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям.

По всей стране в понедельник проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины. Демонстранты блокировали в понедельник основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.

В четверг в Ливане начались массовые акции протеста. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.