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РИА Новости

В РФПИ заявили о желании американских компании наращивать бизнес в России

16:23 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГОРКИ, 21 окт - РИА Новости. Компании из США стремятся к наращиванию бизнеса в России, несмотря на все действующие ограничения, заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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"Американский бизнес, несмотря на те ограничения, которые есть, больше всего среди всех стран открывает новых проектов в России", - сказал Дмитриев после 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
По его словам, в своих выступлениях в ходе заседания представители американского бизнеса в основном комментировали свои индустриальные рекомендации и предложения: как развивать фармацевтическую и другие индустрии. "Был очень позитивный с ними диалог. В основном американские компании нацелены на наращивание бизнеса в России", - рассказал Дмитриев.
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Российский фонд прямых инвестицийРоссияСШАЭкономика
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