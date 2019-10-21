В РФПИ заявили о желании американских компании наращивать бизнес в России

ГОРКИ, 21 окт - РИА Новости. Компании из США стремятся к наращиванию бизнеса в России, несмотря на все действующие ограничения, заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Американский бизнес, несмотря на те ограничения, которые есть, больше всего среди всех стран открывает новых проектов в России", - сказал Дмитриев после 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По его словам, в своих выступлениях в ходе заседания представители американского бизнеса в основном комментировали свои индустриальные рекомендации и предложения: как развивать фармацевтическую и другие индустрии. "Был очень позитивный с ними диалог. В основном американские компании нацелены на наращивание бизнеса в России", - рассказал Дмитриев.