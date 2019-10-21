Гендиректора артели арестовали по делу о прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал до 18 декабря гендиректора ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб.

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, на заседании Ковальков попросил оставить его на свободе, чтобы он мог помочь пострадавшим.

Ранее суд отправил в СИЗО начальника участка "Сисима" Андрея Еганова и мастера горного участка этой артели Евгения Александрова.

Судья Марина Попцова заявила, что гендиректор и инженер по технике безопасности знали, что общежития для рабочих построены с нарушениями.

Как заявили следователи, сотрудники предприятия собирались скрыть улики: в субботу при осмотре машины, отъехавшей от офиса, обнаружили четыре системных блока и документы, относящиеся к деятельности организации.

Прорыв дамбы под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два общежития.

Погибли 15 человек, 27 пострадали. Судьба пятерых рабочих до сих пор не известна. На месте трагедии работают спасатели.

СК установил, что дамбы для отвода грунтовых вод возвели незаконно. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре сооружения.

Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована.