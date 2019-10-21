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РИА Новости

Экс-замсекретаря СНБО Украины Гладковского отпустили из СИЗО под залог

16:19 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского отпустили под залог из СИЗО, где он содержался под стражей по решению Высшего антикоррупционного суда.
В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог.
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"Я буду защищать свою честь и достоинство", - заявил Гладковский журналистам, трансляцию вело агентство "Украинские новости".
Адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный пятый день продолжает голодовку, поэтому из-за плохого самочувствия не стал общаться с журналистами. Адвокат отметил, что Гладковскому надели электронный браслет, ему еще предстоит сдать паспорта.
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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