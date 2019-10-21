Экс-замсекретаря СНБО Украины Гладковского отпустили из СИЗО под залог

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского отпустили под залог из СИЗО, где он содержался под стражей по решению Высшего антикоррупционного суда.

В субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог.

"Я буду защищать свою честь и достоинство", - заявил Гладковский журналистам, трансляцию вело агентство "Украинские новости"

Адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный пятый день продолжает голодовку, поэтому из-за плохого самочувствия не стал общаться с журналистами. Адвокат отметил, что Гладковскому надели электронный браслет, ему еще предстоит сдать паспорта.

В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.