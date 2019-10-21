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РИА Новости

Оборонные заводы Удмуртии нарастили долю гражданской продукции на 24,3%

16:14 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 21 окт - РИА Новости. Оборонные предприятия Удмуртии за первое полугодие 2019 года нарастили долю выпуска гражданской продукции на 24,3%, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Ранее президент РФ поставил перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны задачу по увеличению выпуска высокотехнологичной и востребованной продукции гражданского направления. В числе востребованных направлений диверсификации ОПК - медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора.
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"Процесс диверсификации в Удмуртии поставлен на системную основу - оборонные предприятия активно наращивают долю гражданской продукции. Доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства предприятий ОПК республики по итогам первого полугодия 2019 года составила 24,3%, что превышает целевые показатели, заявленные президентом РФ", - цитирует пресс-служба главы республики слова Бречалова.
По данным пресс-службы, в республике осваиваются такие перспективные направления, как радиоэлектроника, медицинская техника по направлениям кардиология и реаниматология, неонатальная техника, хирургия, гинекология, физиотерапия, бытовая техника, технологическое оборудование, электрооборудование для авиатехники, напольный электротранспорт, электродвигатели, нефтегазовое оборудование, гироскопы, изделия из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов, используемых в микроэлектронике.
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На территории Удмуртии осуществляют производственную деятельность 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса: АО "Концерн "Калашников", АО "ИМЗ", АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", АО "ЧМЗ", ОАО "Элеконд", АО "СРЗ", АО "СЭГЗ", АО "КБЭ XXI века", АО "ИРЗ", ОАО "НИТИ "Прогресс", АО "Воткинский завод", АО "ИЭМЗ "Купол".
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Удмуртская республикаАлександр БречаловВоткинский заводЭкономика
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