Оборонные заводы Удмуртии нарастили долю гражданской продукции на 24,3%

УФА, 21 окт - РИА Новости. Оборонные предприятия Удмуртии за первое полугодие 2019 года нарастили долю выпуска гражданской продукции на 24,3%, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ранее президент РФ поставил перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны задачу по увеличению выпуска высокотехнологичной и востребованной продукции гражданского направления. В числе востребованных направлений диверсификации ОПК - медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора.

"Процесс диверсификации в Удмуртии поставлен на системную основу - оборонные предприятия активно наращивают долю гражданской продукции. Доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства предприятий ОПК республики по итогам первого полугодия 2019 года составила 24,3%, что превышает целевые показатели, заявленные президентом РФ", - цитирует пресс-служба главы республики слова Бречалова.

По данным пресс-службы, в республике осваиваются такие перспективные направления, как радиоэлектроника, медицинская техника по направлениям кардиология и реаниматология, неонатальная техника, хирургия, гинекология, физиотерапия, бытовая техника, технологическое оборудование, электрооборудование для авиатехники, напольный электротранспорт, электродвигатели, нефтегазовое оборудование, гироскопы, изделия из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов, используемых в микроэлектронике.