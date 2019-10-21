Встреча лидеров Молдавии и Приднестровья пройдет 29 октября

Последняя встреча Додона с Красносельским состоялась в конце декабря 2018 года. Всего они провели пять встреч. Из них две в Бендерах, две в загородной резиденции президента Молдавии в Кондрице и одна в загородной резиденции молдавского лидера в селе Голерканы на берегу Днестра.