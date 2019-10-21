Встреча лидеров Молдавии и Приднестровья пройдет 29 октября

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Встреча лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского с президентом Молдавии Игорем Додоном состоится 29 октября в резиденции молдавского лидера в селе Голерканы, подтвердил пресс-секретарь главы ПМР Денис Подгорный.
"Повестка предстоящей встречи формируется. Диалог на высшем уровне пройдёт в резиденции президента Республики Молдова в селе Голерканы", - говорится в сообщении.
Последняя встреча Додона с Красносельским состоялась в конце декабря 2018 года. Всего они провели пять встреч. Из них две в Бендерах, две в загородной резиденции президента Молдавии в Кондрице и одна в загородной резиденции молдавского лидера в селе Голерканы на берегу Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.