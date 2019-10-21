Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T21:24Z
https://ria.ru/20191021/1560033247.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156003/22/1560032247_0:0:1438:810_1036x0_80_0_0_e4b0cc29048a88bfc5c13297f22b1c19.png
РИА Новости
Война в Сирии

Курды закидали американских военных помидорами

16:07 21.10.2019 (обновлено: 21:24 21.10.2019)
30636
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Курдское новостное агентство Hawar опубликовало видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.
По данным издания, так местное население отреагировало на решение Дональда Трампа о выводе войск с севера арабской республики, о чем было объявлено 7 октября — в преддверии турецкой операции "Источник мира".
Действия Анкары направлены против многолетних союзников Вашингтона в регионе — курдских формирований, расценивших отступление США как нарушение договоренностей.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов.
В четверг стало известно о приостановке операции на 120 часов и отводе курдских подразделений на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о нарушении временного перемирия.
Американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них патрулирование переходит к российской военной полиции.
Брошенная американская военная база в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На глаза попадаются любопытные вещи.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
505187109819
Обсудить 55
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот так жить в приятном климате, без мировых войн и за тысячу лет не изобрести ничего кроме помидоров и не внести ни капли вклада в науку.
21 октября, 16:57
Eduard K
56430063
Надо же помидорами бросаются. И что кричат, что они голодные? Голодные помидоры раскидывать не будут.
21 октября, 17:07
ТМТамара Мадлеева
39700246
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния