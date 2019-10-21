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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Мастер из Бурятии стал лучшим на фестивале косторезного искусства в Якутии

16:03 21.10.2019 (обновлено: 16:14 21.10.2019)
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© Фото : страница Бато-Мунко Чимитова в FacebookБато-Мунко Чимитов
Бато-Мунко Чимитов
© Фото : страница Бато-Мунко Чимитова в Facebook
ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Мастер из Бурятии Бато-Мунко Чимитов признан лучшим на фестивале косторезного искусства, в котором участвовали представители 13 регионов страны, сообщает министерство культуры и духовного развития Якутии.
В Якутске завершился VII фестиваль косторезного искусства народов России. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Участие приняли более 100 человек из 13 регионов страны и Гренландии.
Представленные работы оценивало жюри под председательством заведующего отделом декоративного и народного искусства, теории и истории изобразительного искусства при Российской академии художеств Александра Грекова.
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"Гран-при смотра-конкурса "Сказ на бивне мамонта" VII фестиваля косторезного искусства народов России завоевал представитель Бурятии Бато-Мунко Чимитов. Он получил главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Чимитов показал на фестивале шесть своих работ из мамонтовой кости: икону Хамбо-ламы Итигэлова, объемную скульптуру Чингисхана, шахматы монголо-язычных кочевых народов, панно-блюдо с изображением праматери всех монголов Алан-гоа, национальный нож и портрет бывшего председателя Союза художников Баира Дугарова.
"Для меня эта награда – большая честь и невероятная удача. Не ожидал, что меня тут заметят. Я впервые в Якутии. К сожалению, в Улан-Удэ я единственный косторез. Поэтому я очень рад тому, что мой талант оценили именно здесь, на земле мамонтов", - приводятся в сообщении слова победителя.
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Республика Саха (Якутия)Якутия
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