Мастер из Бурятии стал лучшим на фестивале косторезного искусства в Якутии

ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Мастер из Бурятии Бато-Мунко Чимитов признан лучшим на фестивале косторезного искусства, в котором участвовали представители 13 регионов страны, сообщает министерство культуры и духовного развития Якутии.

В Якутске завершился VII фестиваль косторезного искусства народов России. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Участие приняли более 100 человек из 13 регионов страны и Гренландии.

Представленные работы оценивало жюри под председательством заведующего отделом декоративного и народного искусства, теории и истории изобразительного искусства при Российской академии художеств Александра Грекова.

"Гран-при смотра-конкурса "Сказ на бивне мамонта" VII фестиваля косторезного искусства народов России завоевал представитель Бурятии Бато-Мунко Чимитов. Он получил главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Чимитов показал на фестивале шесть своих работ из мамонтовой кости: икону Хамбо-ламы Итигэлова, объемную скульптуру Чингисхана, шахматы монголо-язычных кочевых народов, панно-блюдо с изображением праматери всех монголов Алан-гоа, национальный нож и портрет бывшего председателя Союза художников Баира Дугарова.