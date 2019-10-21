США помешают отправке Россией иранского космонавта на МКС, считает эксперт

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США как один из главных партнеров МКС не дадут разрешения на полет иранского космонавта на станцию на корабле "Союз", заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.
"Здесь будут проблемы, как полагаю. Если мы как-то независимо от США отправим в автономный полет без стыковки с МКС, то это возможно. Хотя тут тоже могут возникнуть проблемы в соответствии с Договором о нераспространении ракетных технологий. Но в принципе, если бы мы просто на "Союзе" решили покатать, не стыкуясь с МКС, то формально претензий к нам быть не может. Но такой полет Ирану будет дорого стоить. А вот полет на МКС практически исключен. На этапе только разговоров на этот счет американская сторона предупредит о недопустимости такого полета. (Президент США Дональд) Трамп не позволит", - сказал Моисеев.
Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран.
Ранее Роскосмос и Космическое агентство Саудовской Аравии в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд заключили соглашение, предусматривающее возможность запуска саудовского космонавта к МКС. Помимо Саудовской Аравии, Роскосмос ведет переговоры с другими странами арабского мира. Недавно на МКС на российском корабле "Союз" отправился космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. После этой краткосрочной экспедиции планируется обсудить возможность длительного полета на орбиту космонавта из ОАЭ. Переговоры о полете в космос также ведутся с Бахрейном и Турцией.