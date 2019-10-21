США помешают отправке Россией иранского космонавта на МКС, считает эксперт

"Здесь будут проблемы, как полагаю. Если мы как-то независимо от США отправим в автономный полет без стыковки с МКС, то это возможно. Хотя тут тоже могут возникнуть проблемы в соответствии с Договором о нераспространении ракетных технологий. Но в принципе, если бы мы просто на "Союзе" решили покатать, не стыкуясь с МКС, то формально претензий к нам быть не может. Но такой полет Ирану будет дорого стоить. А вот полет на МКС практически исключен. На этапе только разговоров на этот счет американская сторона предупредит о недопустимости такого полета. (Президент США Дональд) Трамп не позволит", - сказал Моисеев.