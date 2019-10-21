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РИА Новости

Генпрокуратура Украины возобновит дело о вмешательстве в выборы в США

15:58 21.10.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил жалобу внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, который требовал отменить постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного дела о возможном вмешательстве представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США.
"Жалобу Деркача Андрея Леонидовича на постановление о закрытии уголовного дела - удовлетворить", - говорится в решении Печерского райсуда Киева, которое в понедельник опубликовал в Facebook Деркач.
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Таким образом, отмечает Деркач, уголовное дело о вмешательстве в выборы в США, открытое Генпрокуратурой Украины в 2017 году и закрытое в январе 2019 года "будет возобновлено".
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) начало следственные действия по делу о возможном влиянии директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на выборы президента США. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура расследует, умышленно ли НАБУ обнародовало во время президентской кампании 2016 года в США финансовые отчеты "черной бухгалтерии" Партии регионов, где упоминался экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. НАБУ опровергло заявления Луценко, назвав их "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт".
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Андрей ДеркачНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСШАУкраинаВ мире
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