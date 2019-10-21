Генпрокуратура Украины возобновит дело о вмешательстве в выборы в США

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил жалобу внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, который требовал отменить постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного дела о возможном вмешательстве представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США.

"Жалобу Деркача Андрея Леонидовича на постановление о закрытии уголовного дела - удовлетворить", - говорится в решении Печерского райсуда Киева, которое в понедельник опубликовал в Facebook Деркач.

Таким образом, отмечает Деркач, уголовное дело о вмешательстве в выборы в США, открытое Генпрокуратурой Украины в 2017 году и закрытое в январе 2019 года "будет возобновлено".