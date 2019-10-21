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РИА Новости

В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада

15:58 21.10.2019 (обновлено: 18:41 21.10.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по ХМАОГрузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по ХМАО
Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске. 21 октября 2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости. Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске, как предполагается, из-за отказа тормозов, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО.
Инцидент произошел вечером в понедельник. Согласно данным ведомства, грузовик, который принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию, въехал в здание детского сада "Елочка".
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"Пострадавших нет. У грузового автомобиля, по предварительной информации, отказали тормоза, поэтому он въехал в здание... Наряд ГИБДД выехал, проверку проводят", - сказал представитель УМВД.
По словам собеседник агентства, водитель за рулем грузовика проводил работы недалеко от детского сада. Подробности происшествия выясняются.
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