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РИА Новости

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

15:54 21.10.2019 (обновлено: 15:56 21.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Идут поиски драгоценного металла. Пока неизвестно, сколько золота находилось в вагончике.
В субботу в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае прорвало дамбу технологического водоема золотодобытчиков на реке Сейба. Всего были разрушены пять дамб, все их возвели незаконно. В рабочем поселке затопило два временных общежития. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали. Спасатели работают на месте инцидента.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
20 октября, 17:28РИА Новости
Эксперт удивился тому, как построили городок старателей под Красноярском
По информации местных властей, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. В СК сообщили, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. При этом начальник участка осознавал опасность строительства рабочего поселка в зоне затопления.
В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
20 октября, 13:42РИА Новости
Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Вот интересно, и сколько там таких не зарегистрированных компаний по золоту в Красноярском крае? И что, есть такие наивные которые могут подумать, что мол золото подпольными компаниями моют без контроля и никто ничего не знает?
21 октября, 16:03
МММоё Мнение
3210020
Смыло в чьи то карманы....
21 октября, 15:55
Арсений Понфиленко
2420021
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