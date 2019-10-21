После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото. Об этом сообщает После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото. Об этом сообщает РЕН ТВ

Идут поиски драгоценного металла. Пока неизвестно, сколько золота находилось в вагончике.

В субботу в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае прорвало дамбу технологического водоема золотодобытчиков на реке Сейба. Всего были разрушены пять дамб, все их возвели незаконно. В рабочем поселке затопило два временных общежития. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали. Спасатели работают на месте инцидента.

По информации местных властей, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. В СК сообщили, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. При этом начальник участка осознавал опасность строительства рабочего поселка в зоне затопления.