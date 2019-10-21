В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил необходимость законодательного закрепления в РФ понятий "традиционные ценности" и "традиционные религии".

В Госдуме в понедельник проходит круглый стол на тему "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения". В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, представители духовенства и общественники.

"Хотел бы напомнить, что РПЦ, централизованные мусульманские и иудейские религиозные организации является крупнейшими в нашей стране добровольческими организациями, а социальное служение – одна из важнейших функций Церкви. Считаю, что пришло время для нас - депутатов Государственной Думы, - поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите", - отметил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.

"Мы приходим к необходимости узаконить определенные традиционные ценности, то есть дать им юридическое определение. Нельзя сказать, что это революционная постановка в юридическом аспекте, так как наше законодательство, к примеру, Гражданский кодекс РФ оперирует ценностными категориями", - сказал глава комитета.

Депутат подчеркнул, что правовой статус традиционных религий "тоже должен быть определен", а также "их фактическая социальная роль и проекты придания им на законодательном уровне специального правового статуса".

"Здесь возникает вопрос об определенной нетождественности двух понятий - "традиционная религия" и "традиционная религиозная организация". Все ли религиозные организации, исповедующие "традиционную религию", должны признаваться "традиционными" или только входящие в структуру конкретных централизованных религиозных организаций?", - добавил Гаврилов.

Глава комитета рассказал, что сегодня свобода совести и свобода слова не только гарантируют гражданам право исповедовать и распространять свою веру, иногда это используется недобросовестными личностями и даже внешними силами как возможность реализовывать эти права и свободы в ущерб интересам других граждан и общества в целом.