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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий

15:54 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил необходимость законодательного закрепления в РФ понятий "традиционные ценности" и "традиционные религии".
В Госдуме в понедельник проходит круглый стол на тему "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения". В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, представители духовенства и общественники.
"Хотел бы напомнить, что РПЦ, централизованные мусульманские и иудейские религиозные организации является крупнейшими в нашей стране добровольческими организациями, а социальное служение – одна из важнейших функций Церкви. Считаю, что пришло время для нас - депутатов Государственной Думы, - поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите", - отметил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.
"Мы приходим к необходимости узаконить определенные традиционные ценности, то есть дать им юридическое определение. Нельзя сказать, что это революционная постановка в юридическом аспекте, так как наше законодательство, к примеру, Гражданский кодекс РФ оперирует ценностными категориями", - сказал глава комитета.
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Депутат подчеркнул, что правовой статус традиционных религий "тоже должен быть определен", а также "их фактическая социальная роль и проекты придания им на законодательном уровне специального правового статуса".
"Здесь возникает вопрос об определенной нетождественности двух понятий - "традиционная религия" и "традиционная религиозная организация". Все ли религиозные организации, исповедующие "традиционную религию", должны признаваться "традиционными" или только входящие в структуру конкретных централизованных религиозных организаций?", - добавил Гаврилов.
Глава комитета рассказал, что сегодня свобода совести и свобода слова не только гарантируют гражданам право исповедовать и распространять свою веру, иногда это используется недобросовестными личностями и даже внешними силами как возможность реализовывать эти права и свободы в ущерб интересам других граждан и общества в целом.
По мнению депутата, необходимы изменения в законодательство РФ для формирования системы правовой защиты традиционных ценностей, юридической легитимизации особой социальной роли традиционных конфессий и создания правовых механизмов противодействия деструктивным религиозным движениям и иным субкультурам, на повышение защищенности личности, семьи и общества от указанных угроз.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГосдума РФСергей ГавриловРоссияОбщество
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