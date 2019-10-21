Следствие проверяет данные об отравлении семи студентов в уфимском колледже

УФА, 21 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению об отравлении семи студентов в столовой уфимского колледжа, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

Ранее минздрав региона информировал РИА Новости об отравлении семи студентов колледжа в Уфе после обеда в столовой. Учащиеся были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.

"Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сообщается, что возраст отравившихся студентов от 15 до 20 лет, они обратились к медикам с жалобами на недомогание после приема пищи в столовой учебного учреждения", - отмечает башкирский следком.