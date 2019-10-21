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РИА Новости

Следствие проверяет данные об отравлении семи студентов в уфимском колледже

15:50 21.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению об отравлении семи студентов в столовой уфимского колледжа, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.
Ранее минздрав региона информировал РИА Новости об отравлении семи студентов колледжа в Уфе после обеда в столовой. Учащиеся были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.
"Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сообщается, что возраст отравившихся студентов от 15 до 20 лет, они обратились к медикам с жалобами на недомогание после приема пищи в столовой учебного учреждения", - отмечает башкирский следком.
По данным следствия, "следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в столовой учебного учреждения проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы пищевой продукции для проведения экспертных исследований, опрашиваются работники и посетители столовой, проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции".
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