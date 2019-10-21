Семья трогательно поздравила Никиту Михалкова с днем рождения

Супруга Татьяна Михалкова опубликовала в инстаграме армейскую фотографию Никиты Сергеевича: "Никита Михалков и его невероятные письма с Камчатки, где он проходил военную службу почти пол века назад, они такие философские, нежные, трогательные, они как поплавок, который помогает в этой жизни! С Днем Рождения!!!"

Дочь Надя разместила в инстаграме свою фотографию с отцом: "Мы спорим, мы шутим над друг другом, мы соглашаемся, мы бываем совершенно противоположных взглядов, мы обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, мы говорим хорошие слова, мы грустим, мы молчим, мы просто смотрим друг на друга, мы улыбаемся, мы признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой — единственный! Я тебя люблю!"