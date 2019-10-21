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РИА Новости
Культура

Семья трогательно поздравила Никиту Михалкова с днем рождения

16:39 21.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНикита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Дочери и жена Никиты Михалкова разместили в соцсетях трогательные посты в честь его дня рождения: 21 октября знаменитый режиссер отмечает 74 - летие.
Супруга Татьяна Михалкова опубликовала в инстаграме армейскую фотографию Никиты Сергеевича: "Никита Михалков и его невероятные письма с Камчатки, где он проходил военную службу почти пол века назад, они такие философские, нежные, трогательные, они как поплавок, который помогает в этой жизни! С Днем Рождения!!!"
Старшая дочь Анна также выложила фотографию молодого отца: "Моя бесконечная любовь! Моя страсть! Мой хулиган! Мой друг! Мой папа!! С днем рождения, my man!"
Дочь Надя разместила в инстаграме свою фотографию с отцом: "Мы спорим, мы шутим над друг другом, мы соглашаемся, мы бываем совершенно противоположных взглядов, мы обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, мы говорим хорошие слова, мы грустим, мы молчим, мы просто смотрим друг на друга, мы улыбаемся, мы признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой — единственный! Я тебя люблю!"
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
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