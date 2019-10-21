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РИА Новости

Бахрейн призвал осудить виновных в нападениях на суда в Персидском заливе

15:46 21.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа призвал международное сообщество принять меры против государств и террористических групп, которые нападают на суда в Персидском заливе.
"Нам следует всем вместе занять коллективную позицию по осуждению этих акций и принять шаги по защите наших стран от государств, негосударственных сторон и террористических группировок, которые осуществляют подобные нападения и стремятся поколебать стабильность нашего мира", - заявил аль-Халифа, выступая в Манаме на открытии заседания рабочей группы по обеспечению безопасности судоходства в районе Персидского залива. Его слова приводит МИД Бахрейна в Twitter.
В двухдневном заседании, которое стало продолжением международной встречи союзников Вашингтона в Варшаве в феврале прошлого года, принимают участие представители США и Польши.
Ранее после инцидентов с саудовскими танкерами госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. С такой же инициативой выступили власти Франции. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Правительство Японии 19 октября сообщило, что рассматривает возможность отправки двух кораблей Сил самообороны страны в Ормузский пролив. В свою очередь советник по национальной безопасности правительства Греции Александрос Диакопулос сообщил РИА Новости, что Афины хотели бы присоединиться к европейской миссии в этом регионе, но не имеют для этого кораблей.
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Персидский заливМИД БахрейнаВ мире
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