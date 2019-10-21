Бахрейн призвал осудить виновных в нападениях на суда в Персидском заливе

ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа призвал международное сообщество принять меры против государств и террористических групп, которые нападают на суда в Персидском заливе.

"Нам следует всем вместе занять коллективную позицию по осуждению этих акций и принять шаги по защите наших стран от государств, негосударственных сторон и террористических группировок, которые осуществляют подобные нападения и стремятся поколебать стабильность нашего мира", - заявил аль-Халифа, выступая в Манаме на открытии заседания рабочей группы по обеспечению безопасности судоходства в районе Персидского залива. Его слова приводит МИД Бахрейна в Twitter.

В двухдневном заседании, которое стало продолжением международной встречи союзников Вашингтона в Варшаве в феврале прошлого года, принимают участие представители США и Польши.