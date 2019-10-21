В РПЦ оценили возможность проведения Всеправославного собора

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Московском патриархате не видят особого смысла в проведении Всеправославного собора по украинскому церковному вопросу в отсутствие Константинопольского патриарха, заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

"Проведение Всеправославного собора или хотя бы совещания предстоятелей - такое предложение звучало за последний год неоднократно, в том числе из уст предстоятелей некоторых поместных православных церквей. Кто же должен созывать Собор? Ну, видимо, Вселенский патриарх как первый в диптихе, первый в списке", - сказал Балашов в эфире телеканала "Спас".

По его словам, очевидно, что Константинопольский патриарх "не будет созывать Всеправославный собор по украинскому церковному вопросу, на котором он должен будет давать отчет в своих действиях, и он прекрасно сознает, что очень многими потенциальными участниками такого Собора эти действия совсем не одобряются".

"Если кто-то другой из предстоятелей созовет такой Собор, Константинопольский патриарх на него точно не поедет. Собираться в его отсутствие и обсуждать за его спиною то, что он сделал, тоже, как кажется, не очень интересно, и едва ли приведет к реальному решению вопроса", - отметил замглавы ОВЦС.

По мнению Балашова, нужно "терпеливо, бережно по отношению к православному единству стараться не допустить ухудшения ситуации и постепенно готовить почву для будущего решения этого вопроса". Ситуация с украинской церковью, как отметил представитель РПЦ, показала "такую системную слабость, если хотите, мировой православной семьи". "Оказалось, что у нее нет эффективного противоядия на такой случай, когда Вселенский патриарх, который, как всегда говорилось, должен быть гарантом соблюдения канонов и православного единства, вдруг сам поступает совершенно против всяких канонов и против православного единства". "Теперь нам надо постепенно, в консультациях с нашими собратьями, нащупать путь, который приведет нас к восстановлению единства православной церкви", - считает представитель Русской церкви.

В мае этого года глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью РИА Новости отрицательно ответил на вопрос, ведутся ли переговоры о подготовке Всеправославного совещания или собора "в каком-то конкретном месте в конкретное время".

Глава ОВЦС тогда заметил, что "трудность заключается в том, что если Собор будет созван не Константинопольским патриархом, то Константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает". В то же время "если он будет созван Константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот Собор не приедут многие Церкви", заявил архиерей. По его словам, ситуация может показаться вообще тупиковой, однако, добавил он, "тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает", и "раньше или позже будет найдено общеправославное решение этого вопроса".