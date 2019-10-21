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РИА Новости

В аэропорту острова Майотта пожарные бойкотировали прибытие Макрона

15:43 21.10.2019 (обновлено: 15:44 21.10.2019)
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© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожарные в аэропорту острова Майотта отказались обеспечивать безопасность приземления самолета французского президента Эммануэля Макрона, который во вторник планирует посетить этот заморский департамент Франции, сообщает телеканал BFMTV.
В заявлении профсоюза решение пожарных объясняется солидарностью со своими коллегами в метрополии, которые стали "жертвами слезоточивого газа и резиновых пуль" в ходе протестов 15 октября.
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Сотрудники пожарной службы аэропорта на острове заявляют, что перестанут обеспечивать "адекватную безопасность" за час до приземления воздушного судна Макрона и вернутся к своим обязанностям через 15 минут после полной остановки его двигателей.
Неделю назад несколько тысяч пожарных проводили акцию протеста в центре Парижа с требованием повысить зарплату и улучшить условия работы. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.
Майотта - остров в составе Коморских остров. С 1976 года был спорной территорией между Францией и Коморами. В марте 2009 жители острова на референдуме большинством голосов проголосовали за то, чтобы остров стал департаментом.
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Эммануэль МакронФранцияМайоттаВ мире
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