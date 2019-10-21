В аэропорту острова Майотта пожарные бойкотировали прибытие Макрона

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожарные в аэропорту острова Майотта отказались обеспечивать безопасность приземления самолета французского президента Эммануэля Макрона, который во вторник планирует посетить этот заморский департамент Франции, сообщает телеканал Пожарные в аэропорту острова Майотта отказались обеспечивать безопасность приземления самолета французского президента Эммануэля Макрона, который во вторник планирует посетить этот заморский департамент Франции, сообщает телеканал BFMTV

В заявлении профсоюза решение пожарных объясняется солидарностью со своими коллегами в метрополии, которые стали "жертвами слезоточивого газа и резиновых пуль" в ходе протестов 15 октября.

Сотрудники пожарной службы аэропорта на острове заявляют, что перестанут обеспечивать "адекватную безопасность" за час до приземления воздушного судна Макрона и вернутся к своим обязанностям через 15 минут после полной остановки его двигателей.

Неделю назад несколько тысяч пожарных проводили акцию протеста в центре Парижа с требованием повысить зарплату и улучшить условия работы. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.