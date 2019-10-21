СМИ сообщили о столкновениях между турецкой армией и SDF около Рас эль-Айна

© REUTERS / Stoyan Nenov Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019 © REUTERS / Stoyan Nenov Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Столкновения между турецкой армией и арабо-курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) происходят в деревне Умм Ашаба около города Рас эль-Айн, передает гостелевидение Сирии.

Ранее гостелевидение Сирии сообщало, что отряды SDF покинули Рас эль-Айн, город заняла турецкая армия. Позже вывод сил SDF подтвердили сами отряды, а также МО Турции.

"Столкновения в деревне Умм Ашба в районе Рас эль-Айн между турецкими оккупационными войсками и группировками SDF", - передает телеканал Ikhbariya

Кроме того, телеканал также сообщает, что турецкие войска сжигают шины в тоннелях в Рас эль-Айне.

Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий SDF Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.