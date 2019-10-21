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РИА Новости

Ученый оценил угрозу исчезновения действующих антибиотиков

15:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Возможности антибактериальной терапии заканчиваются, но никакой катастрофы нет, на смену антибиотикам придут новые методы борьбы с инфекциями, заявил РИА Новости заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров.
Ранее замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности – неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
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"Мы сейчас пришли к ситуации, когда возможности антибактериальной терапии близки к тому, чтобы она себя исчерпала, но поверьте, придумаем что-нибудь новое. Никакой катастрофы нет. Найдутся другие методы борьбы", - рассказал Никифоров.
Он пояснил, что бесконтрольное применение антибиотиков короткими курсами или не долеченная болезнь привели к устойчивости бактерий к лекарствам. Кроме того, несмотря на запрет продажи антибиотиков без рецепта, их все равно можно купить в аптеке, уточнил эксперт. Люди сами себе назначают препараты и зачастую делают это неправильно, отметил Никифоров.
"Мы создаем новое (лекарство), а бактерии вырабатывают устойчивость, причем у них это получается значительно быстрее, чем мы создаем новое", - подчеркнул специалист.
По его словам, это привело к тому, что возможности антибиотиков постепенно исчерпываются. "Те золотые времена медицины, когда антибиотик ввел и человек здоров, прошли. Но прогресс идет, что-нибудь придумаем", - добавил Никифоров.
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